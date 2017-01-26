«Звезда» отдала футболиста в датский клуб

Датский клуб «Вайле» арендовал полузащитника кропивницкой «Звезды» Артема Фаворова
Срок арендного соглашения действителен до 30 июня 2017 года, сообщает «Сегодня».
ФК «Вайле» – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Дании. Сейчас команда занимает девятое место из двенадцати команд. Хотя турнирная таблица первого датского дивизиона очень плотная: от первого места «Вайле» отделяет всего шесть очков, поэтому команду ждет борьба за выход в элитный дивизион.
В высший дивизион повышается одна команда, а еще две будут играть переходные матчи.
Фаворов присоединился к «Звезде» в сентябре 2016 года. За это время провел 12 поединков, забил три гола.
Фото: «Сегодня».
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