«Звезда» отдала футболиста в датский клуб

Датский клуб «Вайле» арендовал полузащитника кропивницкой «Звезды» Артема Фаворова

Срок арендного соглашения действителен до 30 июня 2017 года, сообщает «Сегодня».



ФК «Вайле» – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Дании. Сейчас команда занимает девятое место из двенадцати команд. Хотя турнирная таблица первого датского дивизиона очень плотная: от первого места «Вайле» отделяет всего шесть очков, поэтому команду ждет борьба за выход в элитный дивизион.

В высший дивизион повышается одна команда, а еще две будут играть переходные матчи.

Фаворов присоединился к «Звезде» в сентябре 2016 года. За это время провел 12 поединков, забил три гола.

Фото: «Сегодня».