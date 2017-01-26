Стаховский с победы стартовал во Франции

Украинец Сергей Стаховский пробился во второй раунд турнира Open de Rennes с призовым фондом в 85 тыс. евро
Стаховский отправился в Ренн, где уже успел добыть первую победу над Реми Бутилье, сообщает «Корреспондент.net».
Находящийся на 111 месте в рейтинге ATP, Сергей получил четвертый номер посева на данном турнире, и подтвердил свой статус в поединке с несеяным французом.
Украинец уступил сопернику второй сет, однако в первом и третьем выглядел вполне уверенно.
За выход в четвертьфинал Open de Rennes Стаховский поборется с Блажем Кавчичем, который в трех сетах обыграл Юргена Зоппа – 4:6, 6:1, 6:4.
Сергей Стаховский (Украина, 4) – Реми Бутилье (Франция) – 6:3, 5:7, 6:2
Фото: GettyImages.
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Теги: Стаховский, теннис, Франция
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