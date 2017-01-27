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На ЧЕ по фигурному катанию украинский дуэт попал в десятку

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Украинские фигуристы идут на девятом месте

На чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве прошла короткая программа в танцах на льду, где Украина представлена дуэтом Максим Никитин и Александра Назарова

Первыми в короткой программе стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (76,65), второй результат показали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (76,18), а на третьей строчке расположились французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48), сообщает «Сегодня».

Украинские фигуристы идут на девятом месте.

Никитин и Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла.

Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.

Фото: Biathlon.com.ua

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Теги: Украина, фигурное катание, чемионат

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