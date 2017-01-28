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Спорт

Кубок Англии. Дерби Каунти и Лестер не выявили победителя

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Команды проведут переигровку

Ничейный результат был зафиксирован на стадионе «Прайд Парк» в игре между Дерби Каунти и Лестер Сити.

Кубок Англии является одним из старейших турниров Европы у него имеется богатая история, а состоянием на сегодня у него еще и имеются щедрые спонсоры и прекрасные призовые. И чем дальше продвигается команда по турнирной сетке, тем больше она собирает призовых. Дерби и Лестер встретились в 4-том раунде Кубка (1/16 финала).

В игре достаточно быстро был открыт счет, постарался нападающий «Баранов» Даррен Бент сперва он решил пристреляться на собственных воротах, после подачи от углового флажка форвард срезал мяч в свои ворота. Виновцу автогола удалось реабилитироваться в глазах болельщиков и своих партнеров по команде на 21 минуте, хорошо сыграв на втором этаже англичанин точно отправил мяч в сетку ворот Шмайхеля. Хозяева доминировали в первой половине встречи, что и вылилось в еще один гол, который был забит усилиями Крейга Брайтона.

Во втором тайме «Лисы» на первых порах активно атаковали, но им не удалось создать серьезной угрозы воротам Скотта Карсона, тем более, что фортуна явно была на стороне голкипера, даже когда Варди, казалось бы, замечательно выпрыгнул и достаточно сильно направил мяч в ворота, страж ворот Дерби Каунти оказался в нужном месте в нужное время.

Затем подопечные Стива Маккларена плотно закрылись на своей половине поля и по возможности выходили в контратаку. И вплоть до 86 минуты им неплохо это удавалось, но один угловой все изменил Демарай Грей подал, а Вес Морган перевисел в воздухе капитана Дерби и вколотил круглого в сетку. Матч закончился в ничью, что позволяет обеим коллективам все еще претендовать на выход в следующий раунд турнира.

Таким образом, команд ждет переигровка, но уже на стадионе действующего чемпиона Англии - «Кинг Пауэр» в Лестере.

Дерби — Лестер 2:2
Голы: Д. Бент, 21, Брайсон, 40 — Д. Бент, 8 (в свои ворота), Морган, 86

Дерби: Карсон — Бэрд, Кио, Пирс, М. Олссон — Хьюз (Баттерфилд, 63), Б. Джонсон, Брайсон (А. Камара, 89) — Инс, Д. Бент, Расселл (Выдра, 84)

Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фукс (Грэй, 46) — Олбрайтон (Муса, 74), Дринквотер, Кинг, Чилвелл — Оказаки (Марез, 64), Варди

Предупреждение:  Пирс

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Теги: Кубок Англии, Лестер, футбол, Дерби Каунти, Лестер Сити

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