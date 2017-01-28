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Спорт

Футбольные клубы потратили рекордные деньги на трансферы

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Клубы потратили на трансферы игроков рекордные 4,79 миллиарда

Футбольные клубы в 2016 году потратили на международные трансферы игроков рекордные 4,79 миллиарда долларов

Это на 14,3% выше, чем в предыдущем году, сообщает «Сегодня».

Число сделок впервые превысило отметку в 14 тысяч – всего ФИФА зарегистрировала 14 591 трансфер, что почти на тысячу сделок больше, чем в 2015 году (13 601).

Наиболее активно на рынке вел себя УЕФА: на клубы Европы пришлось 82,1% всех трансферов – потрачено 3,93 миллиарда долларов. Второй по тратам стала Азиатская конфедерация футбола (AFC) – 553 миллиона. Причем подавляющая часть этой суммы пришлась на трансферы клубов китайской суперлиги – 451,3 миллиона. Клубы чемпионата Китая потратили в 17 раз больше, чем в 2013 году, и на 344,4% больше всех остальных федераций, входящих в AFC.

У Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на трансферы ушло 182,6 миллиона, у Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) – 111,8 миллиона, у Африканской конфедерации футбола (CAF) – 9,8 миллиона. Клубы из Конфедерации футбола Океании (OFC) не производили международных трансферов.

В минусе по затратам и доходам от трансферов игроков оказались AFC (-464,8 миллиона) и КОНКАКАФ (-59,2 млн.). Самая большая прибыль оказалась у клубов из КОНМЕБОЛ – 444,2 млн.

Самыми активными участниками рынка стали английские клубы, потратившие в общей сложности на покупку футболистов 1,37 миллиарда долларов. Что составило более 43% от общих трат «большой пятерки» – клубов из чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Фото: PHL.

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Теги: деньги, трансферы, футбол

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