Федецкий отыграл тайм против «Кельна»

В 18 туре чемпионата Германии «Дармштадт» на своем поле принимал «Кельн»
Хозяева мечтают о сохранении прописки в Бундеслиге, а гости в шаге от попадания в зону еврокубков, сообщает «Сегодня».
Матч выдался ужасным для «Дармштадта». Команда пропустила в каждом из таймов по три мяча и в итоге проиграла – 1:6.
Украинский защитник хозяев Артем Федецкий вышел со скамейки запасных на второй тайм, но от разгрома клуб не уберег.
Фото: Twitter
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Теги: Бундеслига, Дармштадт, Федецкий
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