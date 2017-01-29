Украина заняла пятое место на ЧМ по по хоккею с мячом

В эти дни в Швеции проходит чемпионат мира по хоккею с мячом
Сборная Украины приняла участие во втором дивизионе турнира, сообщает «Сегодня».
Для того, чтобы повысится в классе нужно было стать победителем дивизиона. Украинцы заняли пятое место.
После выхода из группы, в четвертьфинале наша команда уступила Канаде – 2:7. А в поединке за пятое место украинцы обыграли Эстонию – 8:6.
Победитель дивизиона будет определен в матче Венгрия – Канада.
Фото: Facebook
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