«Ювентус» установил уникальное достижение в Серии А

Лидер чемпионата Италии «Ювентус» улучшил достижение, которое держалось в Серии А больше 60 лет

Обыграв в 22-м туре «Сассуоло» (2:0), турниский клуб довел серию без ничьих до 33 игр, сообщают «Вести».

В последний раз «Ювентус» сыграл вничью в матче Серии А 19 февраля 2016 года. Тогда туринцы не смогли на выезде обыграть «Болонью» (0:0).

Предыдущий рекорд был установлен «Комо» в сезоне-1950/51 - 32 матча подряд без ничьих.

Все конкуренты «Юве» в туре, кроме «Интера», потеряли очки. «Милан» уступил «Удинезе» (2:1), «Лацио» проиграл «Кьево» - 0:1, «Рому» разбила «Сампдория» (3:2), «Наполи» разошелся миром с «Палермо» (1:1).

Фото: TWITTER.COM/JUVENTUSFC