На стадионе «МЮ» произошел пожар

Неприятный инцидент произошел рано утром в понедельник на стадионе «Олд Траффорд»
Около 7 утра произошло задымление на трибуне имени Бобби Чарльтона, сообщает «Сегодня».
«Небольшой пожар, связанный с электричеством, произошел около 7 утра на трибуне Бобби Чарльтона. Прибывшая пожарная бригада быстро и эффективно справилась с проблемой. Никто не получил травм, а стадиону был нанесен минимальный ущерб», – сообщила пресс-служба «красных дьяволов».
Напомним, что накануне «МЮ» на своей арене разгромил «Уиган» (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.
Фото: PHL.
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Теги: Манчестер Юнайтед, пожар, стадион
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