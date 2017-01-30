На стадионе «МЮ» произошел пожар

Неприятный инцидент произошел рано утром в понедельник на стадионе «Олд Траффорд»

Около 7 утра произошло задымление на трибуне имени Бобби Чарльтона, сообщает «Сегодня».

«Небольшой пожар, связанный с электричеством, произошел около 7 утра на трибуне Бобби Чарльтона. Прибывшая пожарная бригада быстро и эффективно справилась с проблемой. Никто не получил травм, а стадиону был нанесен минимальный ущерб», – сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что накануне «МЮ» на своей арене разгромил «Уиган» (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

Фото: PHL.