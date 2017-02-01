«Карпаты» подписали центрального защитника

Центральный защитник Алексей Дитятьев подписал с львовскими «Карпатами» трехлетний контракт

Последний клубом защитника была полтавская «Ворскла», в составе которой 28-летний футболист сыграл 40 матчей, в которых сумел четыре раза поразить ворота соперника, сообщает «Сегодня».

Ранее, Дитятьев выступал за донецкий «Олимпик», «Крымтеплицу», «Буковину» и «Энергию» из Новой Каховки.

В «Карпатах» Алексей Дитятьев будет выступать под 34 номером.

Фото: ФК «Карпаты»