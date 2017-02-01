Бывший нападающий «Волыни» подписал контракт с «Карпатами»

Нападающий Виктор Хомченко и львовские «Карпаты» заключили контракт сроком на 5 лет
Воспитанник волынского футбола присоединился к «зелено-белых» на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить тренерский штаб и клубное руководство, сообщает «Сегодня».
В чемпионате Украины Виктор Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую «Волынь» возглавлял Анатолий Демьяненко. Провел 26 поединков и забил 2 гола.
В «Карпатах» Виктор будет играть под 77 номером.
Фото: ФК «Карпаты»
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