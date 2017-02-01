Украинский футболист продолжит карьеру в Камбодже

Украинский нападающий Владимир Ордынский продолжит карьеру в экзотичной Камбодже

31-футболист подписал контракт с шестикратным чемпионом страны – «Пномпень Краун», который возглавляет его соотечественник и друг Олег Старинский, сообщает «Сегодня».

В Украине уроженец Яблоновки (Белоцерковский район Киевской области) успел поиграть за «Арсенал» (Белая Церковь) и «Николаев», но наибольших успехов добился в Грузии, где в составе ФК «Гагра» стал обладателем Кубка страны и даже дебютировал в еврокубках (сыграл два матча).

Нынешний сезон футболист начал в «Раднички Беране», в 14 матчах за который забил во второй лиге Черногории три мяча.

В «Пномпень Краун» нападающий перебрался в статусе свободного агента.

Фото: football.ua