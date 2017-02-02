Форварда «Ливерпуля» лишили водительских прав

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде
Форвард заплатит штраф в размере € 23,5 тыс. и не сможет управлять автомобилем в течение одного года, сообщает «Сегодня».
Во второй половине декабря грабители украли из дома Фирмино украшения и одежду, а через два дня бразилец был остановлен дорожной полицией в центре Ливерпуля, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Роберто провел 22 матча, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.
Фото: PHL
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