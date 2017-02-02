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Спорт

Форварда «Ливерпуля» лишили водительских прав

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Бразилец был остановлен дорожной полицией в центре Ливерпуля

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде 

Форвард заплатит штраф в размере € 23,5 тыс. и не сможет управлять автомобилем в течение одного года, сообщает «Сегодня».

Во второй половине декабря грабители украли из дома Фирмино украшения и одежду, а через два дня бразилец был остановлен дорожной полицией в центре Ливерпуля, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Роберто провел 22 матча, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

Фото: PHL

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Теги: Ливерпуль, права, футбол

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