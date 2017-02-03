Экс-тренер сборной Украины завершил карьеру

Экс-тренер сборной Украины, «Динамо», «Таврии», «Днепра», «Ворсклы» и других команд Николай Павлов, который уже полтора года находился без команды, решил окончательно завершить тренерскую карьеру

«Я решил закончить тренерскую карьеру. Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали Всеукраинское объединение тренеров по футболу, где коллеги доверили мне пост президента. Потихоньку начинаем работать, думаем над проектами», – сказал Павлов, сообщает «Сегодня».

«Ситуация, которая сейчас происходит в украинском футболе, напоминает мне начало 90-х. Когда Союз развалился и все ведущие тренеры Украины – Кучеревский, Лемешко и другие – поехали искать счастья за границу. На долю молодых тренеров, среди которых был и я, выпало стоять у руля клубов», - сообщил он.

Последним местом работы Павлова был мариупольский «Ильичевец».

Ранее тренер работал в «Колосе», «Таврии», херсонском «Кристалле», «Днепре», «Динамо» и «Ворскле».

Павлов исполнял обязанности главного тренера национальной команды в трех матчах в 1992 и 1994 годах.

Фото: «Сегодня».