Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Криштиано Роналду заработал больше всех своих коллег по подсчетам журнала Forbes
Нападающий «Реала» заработал в 2016 году 88 млн. долларов, сообщает «РБК-Украина».
Аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» заработал меньше - 81,4 миллиона.
Третьим в рейтинге стал баскетболист Леброн Джеймс, который собрал за год 77,2 млн. долларов.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира:
1. Криштиано Роналду (футбол) - 88 млн. долларов
2. Лионель Месси (футбол) - 81,4
3. Леброн Джеймс (баскетбол) - 77,2
4. Роджер Федерер (теннис) - 67,8
5. Кевин Дюрант (баскетбол) - 56,2
6. Новак Джокович (теннис) - 55,8
7. Кем Ньютон (американский футбол) - 53,1
8. Фил Микельсон (гольф) - 52,9
9. Джордан Спит (гольф) - 52,8
10. Коби Брайант (баскетбол) - 50
Фото: «РБК-Украина».
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