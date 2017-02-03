Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Криштиано Роналду заработал больше всех своих коллег по подсчетам журнала Forbes

Нападающий «Реала» заработал в 2016 году 88 млн. долларов, сообщает «РБК-Украина».

Аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» заработал меньше - 81,4 миллиона.

Третьим в рейтинге стал баскетболист Леброн Джеймс, который собрал за год 77,2 млн. долларов.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира:

1. Криштиано Роналду (футбол) - 88 млн. долларов

2. Лионель Месси (футбол) - 81,4

3. Леброн Джеймс (баскетбол) - 77,2

4. Роджер Федерер (теннис) - 67,8

5. Кевин Дюрант (баскетбол) - 56,2

6. Новак Джокович (теннис) - 55,8

7. Кем Ньютон (американский футбол) - 53,1

8. Фил Микельсон (гольф) - 52,9

9. Джордан Спит (гольф) - 52,8

10. Коби Брайант (баскетбол) - 50

Фото: «РБК-Украина».