Футболист «Атлетико» избил девушку

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес задержан испанской полицией за нападение на свою невесту
Игрок столичного клуба был доставлен в участок в 2.30 по местному времени, сообщает «Сегодня».
Его подруга находится в больнице с многочисленными ранами, но сейчас состояние девушки оценивается, как стабильное и ничто не угрожает ее здоровью.
По информации источника, футболист был в состоянии алкогольного опьянения.
В нынешнем сезоне 20-летний Эрнандес провел во всех турнирах 11 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
Фото: atleticodemadrid.com
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