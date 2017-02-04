«Звезда» обыграла кипрский клуб (ВИДЕО)

«Звезда» из Кропивницкого провела свой четвертый спарринг на зимнем тренировочном сборе на Кипре
В пятницу команда Романа Монарева со счетом 2:1 обыграла местный клуб «Кармиотисса», сообщает «Сегодня».
После 21 тура в чемпионате Кипра «Кармиотисса» идет на десятом месте. «Звезда», напомним, восьмая в чемпионате Украины.
Ранее на кипрском сборе «Звезда» обыграла венгерский «Мезекевешд» (2:1), сыграла вничью с румынской «Астрой» и проиграла болгарскому «Берое» (2:3).
Фото и видео: ФК Зірка Кропивницький
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