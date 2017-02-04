Баскетболисты «Кривбасса» нашли себе новые клубы после снятия криворожан с чемпионата Украины
Экс-игроки «Кривбасса» Дмитрий Глебов, Анатолий Шундель и Максим Никитин определились с клубами, в которых продолжат карьеру, сообщает «Корреспондент.net».
Глебов и Шундель будут выступать за «Днепр».
Никитин же стал игроком николаевского «Нико-Баскет», который выступает в Высшей лиге.
Фото: fby.com.ua
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Теги: баскетбол, Днепр, Кривбасс, Нико-Баскет
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