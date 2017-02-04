Баскетболисты «Кривбасса» нашли себе новые клубы после снятия криворожан с чемпионата Украины

Экс-игроки «Кривбасса» Дмитрий Глебов, Анатолий Шундель и Максим Никитин определились с клубами, в которых продолжат карьеру, сообщает «Корреспондент.net».

Глебов и Шундель будут выступать за «Днепр».

Никитин же стал игроком николаевского «Нико-Баскет», который выступает в Высшей лиге.

Фото: fby.com.ua