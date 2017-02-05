Российский хоккеист установил рекорд чемпионата мира

В матче за седьмое место на ЧМ по хоккею с мячом в Сандвикене (Швеция) сборная Германии победила Белоруссию – 12:7
Один из мячей за «бундестим», сохранившую прописку в элитном дивизионе, забросил 60-летний уроженец России Сергей Битков, сообщает «Сегодня».
Битков, который родился 29 ноября 1956 года, стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом, поразившим ворота соперников.
У сборной Германии, кроме персонального рекорда Биткова, на этом чемпионате есть еще и антирекорд. В четвертьфинале «бундестим», в составе которой выступают в основном игроки с русскими фамилиями, уступили хозяевам соревнований шведам со счетом 6:34.
Столько на мировых первенствах никто никогда не пропускал. 40 мячей в одном матче на две команды – тоже рекорд турнира.
Фото: minibandy.ru
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