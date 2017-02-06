«Донбасс» проиграл «Кривбссу»

В 35-м туре УХЛ «Донбасс» на дружковском «Альтаире» уступил «Кривбассу»

Забитыми шайбами соперники обменялись еще в стартовые 19 минут, а исход встречи решился в третьем периоде, когда гости дважды отличились в меньшинстве, сообщает «Сегодня».

По голу в формате «4х5» забили Попов и Секирко. Чуть меньше чем за четыре минуты до конца отставание до минимума сократил дебютант «Донбасса» Дмитрий Голденков.

«Донбасс» Донецк – «Кривбасс» Кривой Рог – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 Кочетков (Шафаренко, Никифоров), 04:51, 1:1 Рябенко (Секирко, Савченко), 18:41, 1:2 Н.А.Попов (Вал.Алексюк), 50:01-мен, 1:3 Секирко (Савченко), 55:07-мен, 2:3 Голденков (Р.Благой, Кугут), 56:28э

«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков (А) – Шафаренко – Никифоров, Кугут (А) – Сырей; Лялька – Захаров – Нименко, Петрухно – Победоносцев (К); Р.Благой – Буценко – Голденков, Яковевс – Таран; Рамазанов – Бондарев – Чердак, Вл.Алексюк – Григорьев.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Савченко – Секирко (А) – Попов, Афанасьев – Рябенко (А) – Михеенок, Белоусов – Декало; Ворона – Максименко – Свищев, Катрич (К) – Александров; Пидгурский – Куцевич – Коваленко, Горлушко – Рубан.

Фото: ХК «Донбасс»