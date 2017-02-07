Украинский футболист отыграл две минуты за «Гранаду»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Гранада» обыграла «Лас-Пальмас»

Поединок прошел в понедельник и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».

Гол на 17-й минуте забил бразильский полузащитник «МЮ» Андреас Перейра, выступающий за «Гранаду» на правах аренды.

А вот арендованный у «Динамо» нападающий Артем Кравец практически весь матч просидел в запасе: тренер выпустил украинца на 88-й минуте.

Напомним, что Кравец – лучший бомбардир «Гранады» в нынешнем сезоне с пятью голами.

Фото: instagram.com/granadacf