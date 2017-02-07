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Ломаченко подписал контракт на бой

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Ломаченко подписал контракт на поединок против обладателя пояса WBA

Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко подписал контракт на поединок против обладателя пояса WBA Джейсона Сосы

Об этом сообщил промоутер американца Рассел Пельц, сообщает «Корреспондент.net».

«Джейсон не сомневался ни секунды. Он вообще не стал спорить, а также с нетерпением ждет этой возможности», – сказал представитель Джейсона Сосы.

Ломаченко (7-1, 5 КО) вернется на ринг 8 апреля в Мэриленде, близ Вашингтона, на новой арене MGM National Harbor.

Американский боксер заявил, что считает Ломаченко великим спортсменом.

Фото: vk.com/vasyllomachenko

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Теги: WBO, бокс, Ломаченко

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