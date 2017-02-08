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Украина вышла в четвертьфинал лиги по хоккею на траве

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В соревнованиях принимают участие восемь команд, среди которых и наша сборная

Женская сборная Украины по хоккею на траве вышла с третьего места в группе в плей-офф

В Валенсии стартовал второй раунд Мировой лиги по хоккею на траве среди женских сборных, сообщает «Корреспондент.net».

В соревнованиях принимают участие восемь команд, среди которых и наша сборная.

В первой игре в группе украинки проиграли полькам. Счет открыла на 15 минуте Евгения Керноз, но через три минуты польки сравняли, а под конец первого тайма вышли вперед. Во второй половине игры команде обменялись голами, у наших второй гол забила снова Евгения Керноз.

В воскресенье игра Украины против сборной Ганы завершилась вничью 2:2. За сборную Украины забивали Оксана Пономаренко и Виктория Стеценко. А в серии послематчевых пенальти точнее были соперницы наших девушек 2:1.

Во вторник сборная Украины встречалась с лидером группы – сборной Шотландии. Усиленная двумя игроками Яной Ворушило и Мариной Хилько, наша команда сумела выиграть первую игру на турнире. Счет открыли шотландки – уже на 7 минуте забила Сара Робертсон. Украинкам удалось сравнять счет только во второй половине – на 49-й минуте забила Оксана Пономаренко (с передачи как раз Марины Хилько), а на шестидесятой минуте победу нашей команде принесла Яна Ворушило.

В итоге наша команда заняла третье место с 4 очками и вышла в четвертьфинал второго раунда Мировой группы, где сыграет с командой Чехии. В следующий полуфинальный раунд Мировой группы пройдут лучшие 2 или 3 команды.

Финальный раунд Мировой лиги пройдет с 18 по 26 ноября 2017 года в городе Окленд, Новая Зеландия.

Турнир является основным отборочным соревнованием для чемпионата мира 2018 года. По итогам полуфинального раунда 10 или 11 сборных квалифицируются на мировое первенство.

Фото: eurohockey.org.ua

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Теги: женщины, Лига, Украина, хоккей

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