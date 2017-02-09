Английский клуб продал больше всех футболок

В 2016 году «Манчестер Юнайтед» продал 2 850 000 футболок по всему миру и возглавил рейтинг продаж

Английский клуб опередил «Реал» (2 290 000 футболок), «Барселону» (1 980 000) и «Челси» (1 650 000), сообщает «Сегодня».

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2 850 000

2. «Реал» – 2 290 000

3. «Барселона» – 1 980 000

4. «Челси» – 1 650 000

5. «Бавария» – 1 500 000

6. «Арсенал» – 1 225 000

7. «Ювентус» – 850 000

8. «Ливерпуль» – 705 000

9. «ПСЖ» – 685 000

10. «Милан» – 650 000

Топ-8 продаж футболок с фамилией футболиста на спине в сезоне-2016/17

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Криштиану Роналду ("Реал")

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед")

4. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед")

5. Месут Озил ("Арсенал")

6. Неймар ("Барселона")

7. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

8. Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")

Фото: dynamo.kiev.ua.