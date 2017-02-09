Катар тратит $500 миллионов в неделю на ЧМ-2022

Министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади рассказал, сколько страна тратит на подготовку к Чемпионату мира 2022 года

«Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты. И это будет продолжаться в течение следующих трех-четырех лет, чтобы страна действительно была готова к проведению Чемпионата мира в 2022 году. Девяносто процентов контрактов на проекты к мировому первенству уже подписаны. Мы говорим не только о стадионах. Речь идет о магистральных дорогах, железной дороге, портах, аэропортах и больницах. Чемпионат мира в Катаре не будет самым дорогим в истории. Мы вкладываем 200 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры в стране, а не просто в организацию турнира», - приводит слова аль-Эмади «UA-Футбол».

Напомним, что ЧМ в Катаре пройдет ноябре и декабре 2022 года.

Фото: PHL