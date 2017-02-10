Украина вышла в полуфинал Мировой лиги

Сборная Украины по хоккею на траве вышла в полуфинал второго раунда Мировой лиги, обыграв Чехию с минимальным счетом

Единственный гол в матче забила украинка Евгения Мороз на пятидесятой минуте, сообщает «Корреспондент.net».

За выход в финал, который позволит пробиться в третий раунд Мировой лиги, украинки сыграют со сборной Польши, которые обыграли Турцию.

В другом полуфинале сыграют сборные Шотландии и Испании, которые обыграли Россию и Гану соответственно.

Финальный раунд Мировой лиги пройдет с 18 по 26 ноября 2017 года в городе Окленд, Новая Зеландия.

Турнир является основным отборочным соревнованием для чемпионата мира 2018 года. По итогам полуфинального раунда 10 или 11 сборных квалифицируются на мировое первенство.

Фото: facebook.com/fhcvhockey