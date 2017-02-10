В США баскетболист требует миллиард у клуба

Баскетболист Нкрума Аканно подал в суд на команду «Майами Хит», иск которого оценивается в один миллиард долларов
«Я обвиняю Майами в дискриминации, домогательствах, нападении и нарушении авторских прав. Хит не взяли меня в команду, хотя я хороший баскетболист, и они копируют мой стиль. Я официально зарегистрирован, так что это нарушение авторских прав. Особенно провинился Эрик Споэльстра. Он копировал и домогался меня в прошлом году», – написал Аканно в бланке искового заявления, сообщает «Корреспондент.net».
32-летний Аканно является уроженцем Ганы.
С 2004 по 2006 год он числился в составе университета Кин, выступающего в третьем дивизионе NCAA, но ни разу не выходил на площадку.
Фото: facebook.com/MiamiHeat
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Теги: баскетбол, иск, Майами Хит, суд
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