Украина проиграла на Euro Ice Hockey Challenge

Сборная Украины по хоккею провела второй матч на турнире Euro Ice Hockey Challenge, который проходит в польском городе Катовице

В пятницу наши хоккеисты сыграли с хозяевами турнира и уступили им лишь в серии послематчевых буллитов, сообщает «Сегодня».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Пропустив две шайбы в первом периоде, украинцы отквитали по одной в каждой из последующих 20-минуток. Овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов поляки были точнее.

Ранее на турнире в Польше украинские хоккеисты обыграли команду Италии в овертайме. В субботу сборная Украины сыграет со Словенией.

Фото: «Сегодня».