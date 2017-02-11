ПФЛ представила новый логотип

В Профессиональной футбольной лиге Украины (ПФЛ) представили новый логотип, который, по мнению организации, призван способствовать популяризации соревнований

ПФЛ не имела собственного логотипа, используя стилизированное изображение герба, сообщает «Сегодня».

«Существовала значительная необходимость в редизайне, поскольку логотип не соответствовал требованиям современных медиа, был слишком сложным и перегруженным деталями, не запоминался болельщикам», – сообщает ПФЛ.

«Мы мечтали создать не логотип, а систему идентификации по примеру ведущей европейской организации УЕФА – логотип лиги как организации и логотип соревнований под эгидой ПФЛ», – заявил президент Лиги Сергей Макаров.

Фото: pfl.ua