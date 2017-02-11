Россиянка отстранена от участия в ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянку Екатерины Глазырину от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга

В IBU ссылаются на доклад Независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Макларена, где была упомянута россияская биатлонистка, сообщает «УНИАН».

9 декабря IBU создал рабочую группу для оценки доклада и изучения имеющихся документов. Союз инициировал получение дополнительных данных в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Собрав дополнительную информацию и документацию, рабочая группа пришла к выводу, что необходима временная дисквалификация из-за того, что нескольких образцов пробы возможн содержали запрещенные вещества. Кроме того, результаты допинг-контроля под руководством российской РУСАДА, возможно, были подделаны.

Исполнительный совет IBU на своем заседании поддержал предложение временно приостановить выступления Глазыриной. Это решение немедленно вступает в силу с 10 февраля 2017 года. Оно остается в действии до принятия окончательного решения IBU о том, совершила ли спортсменка нарушение антидопинговых правил.

Глазырина и Союза биатлонистов России были проинформированы о временной дисквалификации. Спортсменка имеет возможность инициировать предварительные слушания по этому делу.

Фото: biathlonrus.com