«Черноморец» подписал бразильского нападающего

«Черноморец» объявил о трансфере бразильского нападающего австрийского «Капфенберга» Жорже Элиаса
25-летний форвард взят в аренду, которая рассчитана на один год, сообщает «Корреспондент.net».
В арендном соглашении бразильца прописана опция выкупа контракта игрока.
Защищает цвета представителя второго дивизиона Австрии с февраля 2015 года.
На профессиональном уровне новичок «Черноморца» выступал за бразильские «Можи Мирим», «Икаса» и «Арапонгас».
В текущем сезоне Жорже Элиас отыграл за «Капфенберг» во всех турнирах 20 матчей, отметившись 10 голами и 2 ассистами.
Фото: «Корреспондент.net».
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Теги: форвард, футбол, Черноморец
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