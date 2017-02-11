«Черноморец» подписал бразильского нападающего

«Черноморец» объявил о трансфере бразильского нападающего австрийского «Капфенберга» Жорже Элиаса

25-летний форвард взят в аренду, которая рассчитана на один год, сообщает «Корреспондент.net».

В арендном соглашении бразильца прописана опция выкупа контракта игрока.

Защищает цвета представителя второго дивизиона Австрии с февраля 2015 года.

На профессиональном уровне новичок «Черноморца» выступал за бразильские «Можи Мирим», «Икаса» и «Арапонгас».

В текущем сезоне Жорже Элиас отыграл за «Капфенберг» во всех турнирах 20 матчей, отметившись 10 голами и 2 ассистами.

Фото: «Корреспондент.net».