Два украинских футболиста пожизненно дисквалифицированы

СБУ передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов участвовали в матчах за сборную «ДНР», а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине

Федерация футбола Украины обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы, сообщает «Сегодня».

На основании документов СБУ Комитет принял решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.

Артюх выступал во многих украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь», цвета которых защищал в высшей лиге.

Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. В последнее время 32-летний игрок выступал в турнирах «ДНР» в составе донецкого ФК «Победа».

Фото: ФК «Нефтянник»