Два украинских футболиста пожизненно дисквалифицированы

СБУ передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов участвовали в матчах за сборную «ДНР», а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине
Федерация футбола Украины обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы, сообщает «Сегодня».
На основании документов СБУ Комитет принял решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.
Артюх выступал во многих украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь», цвета которых защищал в высшей лиге.
Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. В последнее время 32-летний игрок выступал в турнирах «ДНР» в составе донецкого ФК «Победа».
Фото: ФК «Нефтянник»
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Теги: дисквалификация, ДНР, футбол
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