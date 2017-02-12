Украинская шпажистка завоевала бронзу этапа Кубка мира

Украинская фехтовальщица Фейби Бежура стала третьей на этапе Кубка мира в итальянском Леньяно

При этом ранее фехтовальщица медалей этапов Кубка мира не выигрывала, сообщает «Корреспондент.net».

В ноябре 2016 года Бежура поднялась на пьедестал почета в китайском Сучжоу. Украинка стала победительницей этапов Кубка мира в Таллине и Сучжоу в составе национальной команды Украины.

Ну а 11 февраля Фейби Бежура стала третьей в итальянском Леньяно. На пути в полуфинал Бежура вырвала победу у 17-й в мире эстонки Эрики Кирпу, далее победила польку Донуту Дмовску-Анжеюк, итальянку Альберту Сантуччио и лидера эстонской сборной Ирину Эмбрих.

Для того, чтобы пробиться в финал этапа Кубка мира украинке не хватило буквально одного укола – украинская фехтовальщица уступила 24-летней француженке Лорен Ремби, проиграв на приоритете в дополнительное время боя – 3:4.

Фото: xsport.ua