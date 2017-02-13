Бразильянка станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира

Форвард женской сборной Бразилии и французского ПСЖ Кристиана продолжит карьеру в чемпионате Китая
Трансфер состоится в летнее окно, но сумма, заплаченная за права на футболистку, пока остается неизвестной, сообщает «Корреспондент.net».
По информации источника, в «Чаньчунь Жуйе» она будет получать самую высокую зарплату в истории женского футбола, но точный размер ее оклада не уточняется.
31-летняя Кристиана с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории Олимпийских игр. Она четырежды играла на ОИ за сборную Бразилии.
Фото: Getty Images
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