Только один россиянин вернул медаль после допингового скандала

Российский легкоатлет вернул МОК олимпийскую медаль, после проверки допинг-проб

Этим единственным спортсменом стал бегун Антон Кокорин, сообщает «РБК-Украина».

Кокорин в составе российской команды стал обладателем бронзовой награды в эстафете 4 по 400 метров на Олимпийских играх 2008 года. Какорин допинг не принимал. Медаль была отобрана из-за запрещенных препаратов в крови другого члена команды, Дениса Алексеева.

«Он сам ни на чем не попадался, был участником эстафеты. Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло еще в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причем буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишен наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал», - рассказала координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова.

Из-за допинга у России отобрали уже 13 медалей Игр 2008 года и пять медалей Олимпиады 2012 года.

Фото: «РБК-Украина».