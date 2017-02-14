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Мейвезер и Макгрегор проведут долгожданный бой

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Официально соглашение еще пока не подписано

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор и завершивший спортивную карьеру непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер достигли договоренности по финансовой стороне их возможного боя

В мае 2016 года СМИ сообщили, что Мейвезер и Макгрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса, но стороны никак не могли прийти к соглашению, сообщает «Сегодня».

Ирландец в ноябре заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок, а в январе Мейвезер сообщил, что предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя, а уже после обговорить проценты и плату за продажу прав на трансляции. Позднее Мейвезер заявил, что минимальной цифрой своего дохода от возможного боя считает 100 миллионов долларов.

Как утверждает источник, после нескольких месяцев напряженных переговоров представители Макгрегора, который в декабре получил боксерскую лицензию для участия в профессиональных соревнованиях, тщательно проработали финансовую сторону сделки с командой Мейвезера, и спортсмены «наконец-то договорились о многомиллионной сделке на проведение боя». Официально соглашение еще пока не подписано, однако бой может быть анонсирован уже в ближайшие две недели.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что перед тем, как драться с Мейвезером, Конор Макгрегор обязан провести еще четыре поединка в его бойцовской серии.

Мейвезер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого 39-летний боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях - полулегком и легком весе. Позднее 28-летний Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.

Фото: «Сегодня».

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Теги: бой, Макгрегор, Мейвезер

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