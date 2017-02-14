Украинская биатлонистка завоевала серебро на фестивале

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
Дмитренко завоевала первую награду для Украины на соревнованиях, которые проходили в турецком Эрзуруме.
Дмитренко финишировала со вторым результатом, допустив один промах на втором огневом рубеже и пропустив вперед только биатлонистку из Франции (+21,5).
«Очень рада этой награде! Было трудно бежать. К тому же, сделала один необязательный промах. Эмоции взяли верх. Тем не менее, невероятно счастлива, что получила медаль! На трассе меня поддерживали многие, подсказывали, подгоняли. Благодарна всем тренерам и всем, кто помогал мне, всем, кто болел за меня дома, в Украине. Я невероятно счастлива!», - сказала Дмитренко.
Напомним, украинцы стали пятыми в эстафете на Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Фото: НОК Украины
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