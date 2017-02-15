МИР

УКРАИНА

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Спорт

Американскому велогонщику грозит штраф в $100 миллионов

0

Армстронг были лишен семи побед на «Тур де Франс» и бронзовой награды Олимпийских игр

Федеральный судья отказался прекратить дело в отношении бывшего велогонщика Лэнса Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды US Postal Service

Иск был подан правительством США в 2010 году после заявления партнера Армстронга по команде Флойда Лэндиса, сообщает «Сегодня».

По мнению государства, Армтсронг занимался мошенничеством в отношении компании US Postal Service, титульного спонсора, так как «активно скрывал нарушения антидопинговых правил командой», которые были прописаны в спонсорском контракте.

Адвокаты Армстронга настаивали на том, что государство не пострадало, так как от спонсорства получило больше, чем было вложено в команду по контракту (32,3 миллиона долларов).

Правительство считает, что после того, как Армстронг был дисквалифицирован из-за допинга, его имя за четыре года упоминалось вместе с US Postal Service в 1,5 миллиардах негативных отзывах в СМИ. Оценить ущерб имиджа компании должен суд присяжных.

Решение судьи означает, что правительство по законам США может потребовать от Армстронга и Tailwind Sports сумму, в три раза превышающую размер контракта – 96,8 миллиона долларов.

Напомним, что после признания в употреблении допинга Лэнс Армстронг были лишен семи побед на «Тур де Франс» и бронзовой награды Олимпийских игр.

Фото: «NEWSru.com»

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Лэнс Армстронг, суд, США

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Мелания Трамп пополняет семейный бюджет

Мелания Трамп пополняет семейный бюджет

"> Армстронгу разрешили выступать в видах спорта не связаных с велогонками

Армстронгу разрешили выступать в видах спорта не связаных с велогонками

"> Лэнсу Армстронгу не покорилась «Пивная миля»

Лэнсу Армстронгу не покорилась «Пивная миля»

"> Армстронг может вернуться в большой спорт

Армстронг может вернуться в большой спорт

Новости партнеров

З’явилося нове відео розстрілів на Інститутській
1359683У справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з’явилося нове відео. Його суду надали представники потерпілих. Як повідомляє
Трамп чекає, що Росія поверне Україні Крим
1956891Американський президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія активно братиме участь у деескалації в Україні і поверне Крим. Про це заявив

Последние новости

10:20

Появилось изображение возможной убийцы брата лидера КНДР

09:59

Как остановить процесс старения, рассказали ученые

09:57

В Японии сотрудник кредитной компании открыл стрельбу в офисе

09:57

Найден способ избавления от наркозависимости

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В центре задержали буйного нелегала

В центре задержали буйного нелегала »

Запорожье

Сводка происшествий в Запорожской области на утро 15 февраля

Сводка происшествий в Запорожской области на утро 15 февраля »

Одесса

Двое 18-летних парней устроили разбойное нападение в одесском кафе

Двое 18-летних парней устроили разбойное нападение в одесском кафе »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.