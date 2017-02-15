Американскому велогонщику грозит штраф в $100 миллионов

Федеральный судья отказался прекратить дело в отношении бывшего велогонщика Лэнса Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды US Postal Service

Иск был подан правительством США в 2010 году после заявления партнера Армстронга по команде Флойда Лэндиса, сообщает «Сегодня».

По мнению государства, Армтсронг занимался мошенничеством в отношении компании US Postal Service, титульного спонсора, так как «активно скрывал нарушения антидопинговых правил командой», которые были прописаны в спонсорском контракте.

Адвокаты Армстронга настаивали на том, что государство не пострадало, так как от спонсорства получило больше, чем было вложено в команду по контракту (32,3 миллиона долларов).

Правительство считает, что после того, как Армстронг был дисквалифицирован из-за допинга, его имя за четыре года упоминалось вместе с US Postal Service в 1,5 миллиардах негативных отзывах в СМИ. Оценить ущерб имиджа компании должен суд присяжных.

Решение судьи означает, что правительство по законам США может потребовать от Армстронга и Tailwind Sports сумму, в три раза превышающую размер контракта – 96,8 миллиона долларов.

Напомним, что после признания в употреблении допинга Лэнс Армстронг были лишен семи побед на «Тур де Франс» и бронзовой награды Олимпийских игр.

Фото: «NEWSru.com»