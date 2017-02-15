«Карпаты» выиграли суд у ФФУ

«Карпаты» выиграли иск против Федерации футбола Украины (ФФУ)
Франковский суд города Львова признал незаконным решение Палаты споров ФФУ о выплате клубом компенсации бывшему игроку команды Владимиру Гудыме, сообщает «РБК-Украина».
Суд отменил штрафы в размере 72 тысячи 500 гривен, наложенные ранее ФФУ на «Карпаты» из-за игнорирования клубом решения чиновников по делу Гудымы.
Суд временно запретил ФФУ накладывать санкции на «Карпаты» по делу экс-игрока Гудымы.
Федерация может подать апелляцию.
Руководство львовского клуба подало иск в суд после того, как Палата споров ФФУ заняла сторону бывшего игрока клуба Владимира Гудымы по делу о невыплате ему зарплаты в размере 73 800 долларов.
Фото: «РБК-Украина».
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