«Карпаты» выиграли суд у ФФУ

«Карпаты» выиграли иск против Федерации футбола Украины (ФФУ)

Франковский суд города Львова признал незаконным решение Палаты споров ФФУ о выплате клубом компенсации бывшему игроку команды Владимиру Гудыме, сообщает «РБК-Украина».

Суд отменил штрафы в размере 72 тысячи 500 гривен, наложенные ранее ФФУ на «Карпаты» из-за игнорирования клубом решения чиновников по делу Гудымы.

Суд временно запретил ФФУ накладывать санкции на «Карпаты» по делу экс-игрока Гудымы.

Федерация может подать апелляцию.

Руководство львовского клуба подало иск в суд после того, как Палата споров ФФУ заняла сторону бывшего игрока клуба Владимира Гудымы по делу о невыплате ему зарплаты в размере 73 800 долларов.

Фото: «РБК-Украина».