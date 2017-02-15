Украинские футболисты покинули «Персеполис»

Полузащитники Алексей Полянский и Владимир Приемов прекратили сотрудничество с иранским «Персеполисом»

Украинские футболисты получили статус свободных агентов, сообщает «Сегодня».

Полянский и Приемов перешли в иранский клуб в июле 2016-го года в статусе свободных агентов, подписав с «Персеполисом» контракт на 2 сезона.

Оба опытных полузащитника в Украине поиграли за многие команды. Последним клубом и Полянского, и Приемова в Украине был харьковский «Металлист».

Приемов отыграл за харьковчан 35 игр и забил 13 голов, Полянский – 14 игр и забил 1 гол.

Фото: fc-perspolis.com