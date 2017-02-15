Украинские футболисты покинули «Персеполис»

Полузащитники Алексей Полянский и Владимир Приемов прекратили сотрудничество с иранским «Персеполисом»
Украинские футболисты получили статус свободных агентов, сообщает «Сегодня».
Полянский и Приемов перешли в иранский клуб в июле 2016-го года в статусе свободных агентов, подписав с «Персеполисом» контракт на 2 сезона.
Оба опытных полузащитника в Украине поиграли за многие команды. Последним клубом и Полянского, и Приемова в Украине был харьковский «Металлист».
Приемов отыграл за харьковчан 35 игр и забил 13 голов, Полянский – 14 игр и забил 1 гол.
Фото: fc-perspolis.com
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Теги: Алексей Полянский, Владимир Приемов, Персеполис, футбол
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