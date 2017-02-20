Украинский теннисист выиграл турнир в Аргентине

Украинский теннисист Александр Долгополов стал победителем турнира серии АТР в Буэнос-Айресе, с призовым фондом 550 тысяч долларов

В финальном поединке Долгополов (№66 в рейтинге) обыграл японца Кеи Нисикори (№5) – 7:6 (7:4), 6:4, сообщает «Сегодня».

По ходу турнира Александр не проиграл ни одного сета и впервые в карьере обыграл Нисикори.

Это третий титул АТР в карьере Долгополова. Еще в четырех финалах украинец проигрывал.

Фото: «Комментарии»