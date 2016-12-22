Известная певица, Вера Брежнева пострадала от рук аферистов

Аферисты сделали Веру Брежневу лицом одной из косметических компаний

Известная поп-дива Вера Брежнева слала жертвой аферистов. Откровенное фото, которое певица недавно выложила в сеть, злоумышленники использовали в корыстных целях.

Они сделали Веру Брежневу лицом одной из косметических компаний и от её имени предлагали покупателям попробовать новый «бренд». Позже, пользователи этих средств стали жаловаться, что косметика не только не качественная, а в некоторых случаях, еще и приносит вред. Не исключено, что товары стоили не малых денег, а в итоге оказались подделкой.

В своем микроблоге в Instagram Вера Брежнева оставила сообщение, в котором уверяет, что не является лицом ни одной косметической компании. Она призывала людей быть внимательными и бдительными.

Фото: Іnstagram Vera Brezhneva