Известная певица, Вера Брежнева пострадала от рук аферистов
22/12/2016 13:30
Злоумышленники использовали фото певицы в корыстных целях
Аферисты сделали Веру Брежневу лицом одной из косметических компаний
Известная поп-дива Вера Брежнева слала жертвой аферистов. Откровенное фото, которое певица недавно выложила в сеть, злоумышленники использовали в корыстных целях.
Они сделали Веру Брежневу лицом одной из косметических компаний и от её имени предлагали покупателям попробовать новый «бренд». Позже, пользователи этих средств стали жаловаться, что косметика не только не качественная, а в некоторых случаях, еще и приносит вред. Не исключено, что товары стоили не малых денег, а в итоге оказались подделкой.
В своем микроблоге в Instagram Вера Брежнева оставила сообщение, в котором уверяет, что не является лицом ни одной косметической компании. Она призывала людей быть внимательными и бдительными.
Фото: Іnstagram Vera Brezhneva
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Теги: Вера Брежнева, аферисты, косметика
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