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У известного певца Сергея Лазарева есть двухлетний сын!(Фото, ВИДЕО)

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Лазарев более двух лет является счастливым отцом

Лазарев более двух лет является счастливым отцом

2016 год стал для 33-летнего артиста Сергея Лазарева очень богатым на события

В интернете появилась информация о том, что у известного российского музыканта Сергея Лазарева есть сын. Как удалось выяснить, мальчику уже 2,5 года.

2016 год стал для 33-летнего артиста Сергея Лазарева очень богатым на события: он отлично показал себя на «Евровидении-2016» в Стокгольме, а теперь оказался в центре скандала, связанной с его личной жизнью. Так, папарацци засняли его вместе с ребенком во время посещения московского храма.

Сергей сумел скрыть от общественности, данные о том, что имеет сына и подругу жизни. Как зовут девушку – остается неизвестно и сейчас, а сына популярного артиста назвали Никитой. Случайным прохожим удалось сфотографировать Лазарева, когда тот выходил с ребенком из московской церкви в сторону своего автомобиля.

Пока что музыкант никаких комментариев по этому поводу не дает, но все же подтвердил, что более двух лет он действительно является счастливым отцом.

Видео Сергея Лазарева с сыном Никитой можно посмотреть здесь.

Фото: afisha.yandex.ualife.ru

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Теги: Лазарев, ребенок, сын

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