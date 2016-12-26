Умер британский певец Джордж Майкл
26/12/2016 02:07
Полиция объяснила его смерть естественными причинами
Сегодня умер певец Джордж Майкл. Полиция объяснила его смерть естественными причинами
Как сообщает «Би-би-си», смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир. По данным прибывших на место полицейских, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.
Известно, что в последний месяц музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy.
Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне под именем Георгиос Кирьякос Панайоту в семье греческих эмигрантов.
Певец умер у себя дома в Великобритании. Смерть певца подтвердила и местная полиция. О причинах смерти ничего не сообщается. По данным полицейских, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.
«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», — говорится в заявлении издателя.
В 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.
Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.
За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году.
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Теги: Майкл Джонс
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