В центре Нью-Йорка расстреляли репера Трой Эйва
26/12/2016 11:39
Бруклинский МС с забинтованной головой на больничной койке
В Бруклине 31-летний американский рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения - в голову и руку, однако остался жив
Вооруженные люди напали на музыканта, когда он ехал на автомобиле Maserati. Стрелявший передвигался пешком и выпустил две пули в боковое стекло со стороны водителя, а затем скрылся, пишет New York Post.
По информации издания, несмотря на ранения музыкант смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл. Врачи считают, что потерпевший находится в стабильном состоянии.
В данный момент по факту инцидента идет проверка.
«Мальчик Трой Эйв все хорошо, - гласит подпись. - Счастливого Рождества».
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Теги: музыкант, перестрелка, США
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