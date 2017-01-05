Украинская певица Настя Каменских опубликовала снимок без макияжа (ФОТО)

Настя Каменских отмечает Новогодние праздники в Куршавеле
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских на отдыхе сфотографировалась без макияжа. Изображение с ее натуральной красотой она опубликовала в Instagram.
Отметить 2017-й год Настя Каменских решила в Куршавеле. Там в горах, она занимается лыжным спортом и ни в чем себе не отказывает. В канун праздника певица опубликовала фото в социальной сети, где она была изображена без макияжа.
Поклонники в целом позитивно оценили данное фото и похвалили исполнительницу за натуральную красоту. Также они писали, что ее прекрасную улыбку не перепутать с любой другой.
Ранее Каменских сообщила своим фанатом о том, что в январе с Потапом они выпустят совместный клип, но это будет не раньше, чем Настя вернется с отпуска.
Фото: Іnstagram/kamenskux
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Настя Каменских, макияж, отдых
Последние новости
|
18:08
Эксперты рассказали, почему не стоит воздерживаться от алкоголя в январе
|
18:05
|
17:57
|
17:48
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0