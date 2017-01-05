Украинская певица Настя Каменских опубликовала снимок без макияжа (ФОТО)

Настя Каменских отмечает Новогодние праздники в Куршавеле

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских на отдыхе сфотографировалась без макияжа. Изображение с ее натуральной красотой она опубликовала в Instagram.

Отметить 2017-й год Настя Каменских решила в Куршавеле. Там в горах, она занимается лыжным спортом и ни в чем себе не отказывает. В канун праздника певица опубликовала фото в социальной сети, где она была изображена без макияжа.

Поклонники в целом позитивно оценили данное фото и похвалили исполнительницу за натуральную красоту. Также они писали, что ее прекрасную улыбку не перепутать с любой другой.

Ранее Каменских сообщила своим фанатом о том, что в январе с Потапом они выпустят совместный клип, но это будет не раньше, чем Настя вернется с отпуска.

Фото: Іnstagram/kamenskux