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Лобода на новогодние и рождественские праздники пела для российского бомонда

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Светлана Лобода

Светлана Лобода востребована и популярна среди гламурной тусовки России

Заслуженная артистка Украины попсовая певица Светлана Лобода планировала отдохнуть с семьей в Доминикане. Но ей сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Хотя отпуск и был испорчен, но, видимо, компенсация была достойной. Поэтому Светлана, бросив все, оправилась в Россию выступать на концерте Лепса «Рождество на Роза Хутор».

Сама Лобода, наверное, предпочла бы оставить поклонников в неведение по поводу изменения концертного графика и постаралась бы сохранить свое пребывание в РФ в тайне, дабы не «дразнить» на третьем году украинско-российского конфликта украинскую публику, а просто по-тихому заработать деревянных. Но мир не без добрых людей. И о путешествии «подружки» у себя на странице в Инстаграм написала Анита Цой, разместив при этом несколько фотографий.

Лобода в РФ у Лепса
Примечательно, что перед Новым годом Лобода выступила на концертах телеканалов «Музыка первого» и «ТВЦ», а в новогоднюю ночь дала три концерта для российских бизнесменов в Майами, среди которых - один из богатейших бизнесменов страны, владелец Crocus Group Араз Агаларов. Селфи со Светланой и женой Агаларова опубликовал наследник олигарха — Эмин Агаларов.

До этого Светлана была замечена на шикарной вечеринке владельца «Бинбанка» Микаила Шишханова, который приходится племянником еще одному из богатейших бизнесменов России — Михаилу Гуцериеву. Кроме этого на 31 марта у певицы запланирован концерт в Москве.

И она далеко не единственная «украинская звезда», не гнушающаяся зарабатывать в стане-агрессоре. И такие «патриоты», в свое время, все как один ополчились против Ани Лорак и смогли выжить ее с украинской сцены.

 http://www.pskov.kp.ru/daily/26630/3649163/

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Теги: концерт в России, Лепс, Светлана Лобода, эстрада, Аница цой

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