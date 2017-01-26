Мадонна хочет усыновить еще двух детей

В семье поп-звезды пока четверо детей - двое родных и двое приемных

Заявку на усыновление еще двух детей в восточноафриканской стране Малави подала американская певица Мадонна .

Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, в среду певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Представитель суда, Мленга Мвула, заявил, что слушания по заявке поп-звезды состоятся через неделю.

Напомним, в 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс. Также у Мадонны есть двое собственных детей - сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отцом которой является тренер по фитнесу Карлос Леон.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Техасе по радио не услышат песен Мадонны.