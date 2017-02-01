Настя Каменских снова попала на больничную койку

Подробности операции она обещала рассказать позже

Известная украинская певица и солистка дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских снова попала на больничную койку. На этот раз певице сделала операцию на обеих ногах.

Проблемы со здоровьем у звезды начались с того момента, как храбрая Настя решила попробовать прыгнуть с парашютом. Этот экстремальный порыв ни к чему хорошему не привел, при посадке на землю Настя подвернула лодыжку и вот сейчас это уже вторая операция на ногах. В настоящее время Каменских чувствует себя хорошо, операция прошло успешно, об этом она сообщила в своем блоге. Подробности операции она обещала рассказать позже.

Из-за этого происшествия, которое приключилось с исполнительницей многих популярных хитов, пришлось отменить множество запланированных концертов и, как поговаривают, свадьбу с напарником по дуэту Потапом. Сплетни об их отношениях ходят давно, однако пара никаких комментариев еще не давала.

Фото: Instagram