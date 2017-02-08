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Знаменитости, которые не стареют

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Дженнифер Энистон – отличный пример нестареющей знаменитости!

Некоторые знаменитости чудесным образом не стареют годами! Секрет их молодости может быть связан со здоровым образом жизни, или им просто повезло с генами? Вашему вниманию представляем ТОП - 6 знаменитостей, которые не стареют на протяжении десятков лет.

   Фаррелл Уильямс

 Фаррелл начал свою музыкальную карьеру еще в далеких 90-х годах, но по-настоящему известным стал совсем недавно. В 2013 году совместно с группой Daft Punk он исполнил песню «Get Lucky», что и стало большим толчком для его музыкальной карьеры. В этом же году Уильямс выпускает песню «Happy», которая стала настоящим хитом во всем мире. кроме музыки он занимается дизайном одежды, сотрудничая с мировыми брендами. В декабре 2014 года Фаррелл удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде – он сумел построить блистательную карьеру в свои 43 года. Согласитесь, на свой возраст он точно не выглядит!

   Риз Уизерспун

 Одной из самых известных блондинок Голливуда в прошлом году исполнилось ни много ни мало – 40 лет! Свою карьеру риз начала в 1991 году, когда ей было всего 15. Прорывов в ее актерской карьере стал фильм «Блондинка в законе» - именно после него Уизерспун сыграла свои самые лучшие роли. В 2006 году за роль в фильме «Переступи черту» она получила четыре награды, а за лучшую женскую роль она удостоилась «Оскара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Риз Уизерспун сыграла десятки ролей в кино, и сегодня продолжает вести активную карьеру. Кроме этого она владеет продюсерской компанией, а также активно участвует в благотворительных организациях. Риз – счастливая мама троих детей. чтобы выглядеть так хорошо в свои годы, она прикладывает максимум усилий в занятиях спортом и ведет здоровый образ жизни.

   Джозеф Гордон-Левитт

 Джозеф Гордон-Левитт - американский актер и режиссер, двукратный номинант на премию «Золотой глобус». За последние годы актер сыграл в самых кассовых фильмах мира. Среди его работ такие фильмы, как «Начало», «500 дней лета», «Прогулка» и недавно вышедший на экраны фильм «Сноуден». В свои 35 лет он успел построить отличную актерскую карьеру, а также попробовать себя в роли  сценариста и композитора. По внешнему виду никак не скажешь, что Джозефу 35 лет!

   Дженнифер Энистон

 Дженнифер Энистон – отличный пример нестареющей знаменитости! В 1994 году она сыграла свою блистательную роль в сериале «Друзья» - именно этот проект сделал из Дженнифер мировую знаменитость. В последних двух сезонах сериала «Друзья» ее гонорар за одну серию составлял $ 1 миллион! После роли Рейчел она не стала менять образ комедийной актрисы, соглашаясь на работу в таких комедиях и мелодрамах, как «Марли и я», «Притворись моей женой», «Несносные боссы», «Мы – Миллеры». В 2012 году Энистон получила свою заветную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Трудно поверить, но Дженнифер на сегодняшний день – 47 лет, а секрет ее молодости остается загадкой для многих.

   Киану Ривз

 Киану входит в число не только самых добрых знаменитостей в мире, но еще и в число нестареющих звезд! Он начал свою актерскую карьеру в возрасте 9 лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 80-х годах Ривз играл роли в подростковых фильмах, а в 90-х годах ему уже достаются более серьезные герои. В 1994 году кинокарьера Киану Ривза достигла новой высоты благодаря его роли в боевике «Скорость». В 1999 году Киану сыграл в фильме «Матрица» - эта роль принесла актеру еще большую мировую славу. После «Матрицы» Киану достается множество главных  ролей в различных кассовых фильмах. На данный момент он снялся в 72 фильмах, и продолжает активно вести свою карьеру. В прошлом году актеру исполнилось 52 года. Свои дни рождения Ривз отмечает тихо и незаметно – даже свой 50-летний юбилей он отметил дома со своей сестрой.  

   Сандра Буллок

 Сандра Буллок в 2016 году отметила свой 52-ой день рождения1 ее прорывом в актерской карьере стал боевик «Скорость» 1994 года, в котором она сыграла вместе с Киану Ривзом. После этого она принимала участие во многих фильмах - некоторые стали провальными, а другие успешными. В 2010 году Сандра стала первой актрисой в истории, которая в один и тот же год получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона», а также «Золотую малину» как худшая актриса за фильм «Все о Стиве». Секрет своей молодости Сандра не скрывает – она постоянно следит за своей внешностью и вовремя обращается к пластическому хирургу.

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Теги: знаменитости, молодость

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